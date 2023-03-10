Житель Троицкого района насмерть разбился на встречной полосе

В Троицком районе Челябинской области сегодня, десятого марта, в 8 часов 40 минут произошла смертельная авария (дорожная ситуация на юге региона остается сложной – здесь сильно метет).

Роковое столкновение двух легковых автомобилей произошло на первом километре автодороги Троицк – Октябрьское. Водитель 1952 года рождения за рулем «Лады Калины», по предварительной информации, не справился с управлением – машину занесло и вынесло на встречку, где «Лада» врезалась в «Мазду СХ5», за рулем которой находился молодой мужчина (1986 года рождения).

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «Мазды» был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД организовали на этом участке трассы реверсивное движение. Полицейские устанавливают все обстоятельства смертельного столкновения. Известно, что оба водителя – жители Троицкого района.