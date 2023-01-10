Житель Троицкого района угнал машину знакомой челябинки, чтобы добраться до дома

Челябинские полицейские задержали жителя Троицкого района, который угнал автомобиль знакомой, чтобы добраться из Челябинска домой. В пути авто заглохло, так что и до дома парень не доехал, и стал фигурантом уголовного дела.

В дежурную часть отдела полиции «Тракторозаводский» Челябинска обратилась местная жительница, которая рассказала, что угнана ее машина «Дэу Матиз» из двора дома. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Троицкого района был задержан угонщик.

«Он находился в гостях у потерпевшей совместно с их общим знакомым. Воспользовавшись моментом, злоумышленник похитил ключи от автомашины и уехал на ней к месту своего проживания в Троицкий район, однако по дороге автомашина заглохла. Бросив транспортное средство на трассе злоумышленник добрался до места назначения на попутках», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Вскоре на 27 километре автодороги Челябинск-Троицк машина была обнаружена и возвращена законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».