Житель Варны спас женщину на пожаре

Житель села Варна (Челябинская область) 27-летний Виктор Шишкин спас от гибели на пожаре женщину из села Катенино и отстоял дом до приезда огнеборцев.

Виктор возвращался из гостей к своим родителям. Уже на обратной дороге он увидел, что во дворе одного из домов горит дровник.

Не сразу, но ему удалось достучался до хозяйки. Женщина выглянула в окно, и он помог ей выбраться. Как выяснилось позже 60-летняя пенсионерка спала и даже не почуствовала пожара.

«Молодой человек отвел ее на безопасное расстояние, уточнив, где находятся ведра и вода. Параллельно вызвал пожарных и начал тушить своими силами. Огонь с дровника перекинулся на крышу дома. Виктор как мог сдерживал пламя. А тут и огнеборцы подоспели, они пролили крышу и отстояли дом», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

«Всё делал на автомате. Главное женщина не пострадала. Позже уже увидел, что слегка оплавилась куртка. На моем месте любой также бы поступил. Я выполнил свой гражданский долг», - рассказал Виктор.

Герой работает водителем в прокуратуре Варненского района. В свободное время занимается волейболом, футболом, лыжами. А его родная сестра Наталья служит в 58-й пожарно-спасательной части. Руководство девятого пожарно-спасательного отряда будет ходатайствовать о награждении Виктора Шишкина.