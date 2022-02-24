Жительница Кусы пропила пенсию, а в краже денег обвинила собственного сына

Жительница Кусы (Челябинская область) осуждена за ложный донос на собственного сына. Женщина пропила пенсию по инвалидности, но, боясь, что ее будет ругать сожитель, обвинила в краже деньги своего ребенка.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в суде установлено, что подсудимая, опасаясь порицания и причинения телесных повреждений со стороны своего сожителя за то, что потратила пенсию по инвалидности на алкогольные напитки, решила совершить заведомо ложный донос о хищении денежных средств.

Женщина написала в полицию заявление о том, что ее 22-летний сын, находясь в квартире, открыто похитил из ее сумки шесть рублей.

При проверке сообщения о преступлении было установлено, что женщина сообщила в правоохранительные органы заведомо ложные сведения.

Подсудимая вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.