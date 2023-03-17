Жительница Пласта пыталась отрезать сожителю половой орган

Житель Пласта (Челябинская область) предложил своей сожительнице «переспать» с его другом и едва не лишился полового органа. Ее за это отправили на шесть с половиной лет в колонию общего режима.

В суде установлено, что сожитель после совместного распития спиртного со своим другом, предложил сожительнице вступить с его другом в интимные отношения. После чего она села сверху на лежащего на полу сожителя, который находился в сильном алкогольном опьянении и нанесла ему множество ножевых ранений в паховую область и область грудной клетки.

«Вместе с тем, преступные действия не были доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам, так как друг сожителя успел выхватить из ее рук нож, а приехавшая скорая помощь оказала квалифицированную помощь», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд назначил виновной наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.