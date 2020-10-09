ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Жителя Магнитогорска отправили в колонию за особо жестокое убийство собутыльника

Происшествия
Сегодня, 19:31
Размер текста

Житель Магнитогорска (Челябинская область) осужден за убийство с особой жестокостью и поджог квартиры. Вместе с соучастником он избил битой хозяина квартиры, в которой проходило застолье. Чтобы скрыть следы преступления, осужденный устроил в квартире пожар.

Приговор Владимиру Хвалькову Челябинский областной суд огласил сегодня, девятого октября.

Суд установил, что 18 сентября 2019 года Хвальков и его товарищ, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распивали спиртные напитки в квартире их общего знакомого в Правобережном районе Магнитогорска.

Подсудимый и его друг из-за возникшего словесного конфликта начали избивать хозяина жилища битой.

«Желая уничтожить следы преступления, Хвальков своей зажигалкой поджег вещи, находящиеся в комнате рядом с потерпевшим, убедился в распространении пламени и покинул место происшествия. Соседи, заметившие дым из окон квартиры, пришли на помощь жильцу и вызвали сотрудников пожарной службы», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

В результате возгорания пострадавший получил ожоги 30-ти процентов поверхности тела, отек легких и головного мозга, от полученных повреждений скончался в медицинском учреждении.

Хвальков приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 11:42
В Магнитогорске из-за отсутствия масок у продавцов закрыли магазин
Сегодня, 11:10
В Троицке ребенок на больничном, которого родители оставили одного дома, устроил пожар
Сегодня, 10:38
Кавалер южноуральской студентки, утонувшей в Севастополе, сделал признание
Вчера, 18:37
В Челябинске задержаны пьяные молодые люди, толкавшие угнанный автомобиль
Вчера, 16:28
Полицейские Челябинска задержали подростка, который решил «срубить» денег на распространении наркотиков
Вчера, 15:25
Тефтелев рассказал, как брал взятки
Вчера, 13:02
В Кусинском районе в квартире матери с двумя детьми обвалился потолок
Вчера, 11:14
Челябинка оформила кредит и перевела мошенникам почти 600 тысяч рублей
Вчера, 10:46
Сегодня может решиться дальнейшая судьба экс-мэра Челябинска Тефтелева
Вчера, 10:10
В Челябинске в аварии пострадали четыре человека
Среда обитания
Сегодня, 15:18
Безруков рассказал, почему Миасс стал Желтой рекой
Общество
Сегодня, 15:15
В Челябинской области скорая будет приезжать не ко всем
Новости
Сегодня, 19:27
Происшествия
Житель Санкт-Петербурга вместо игровой приставки отправил южноуральцу жестяные банки
Сегодня, 19:20
Происшествия
Полицейские Златоуста задержали наркоагронома
Сегодня, 19:02
Общество
В Кунашакском районе сотрудники Росгвардии спасли кота, застрявшего на дереве
Сегодня, 17:34
Происшествия
Полицейские накрыли в Челябинской области цех по производству паленого алкоголя
Сегодня, 17:29
Общество
Олег Дубровин: России нужна действующая методика исчисления размера вреда, причиненного воздуху
Материалы рубрики
Сегодня, 19:27
Происшествия
Житель Санкт-Петербурга вместо игровой приставки отправил южноуральцу жестяные банки
Сегодня, 19:20
Происшествия
Полицейские Златоуста задержали наркоагронома
Сегодня, 17:34
Происшествия
Полицейские накрыли в Челябинской области цех по производству паленого алкоголя
Сегодня, 15:39
Происшествия
Прокуратура не согласна с тем, что подельника Тефтелева выпустили из СИЗО
Сегодня, 12:46
Происшествия
В Челябинске лжесоцработники поменяли пенсионеру все его сбережения на билеты «Банка приколов»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика