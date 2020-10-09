Жителя Магнитогорска отправили в колонию за особо жестокое убийство собутыльника

Житель Магнитогорска (Челябинская область) осужден за убийство с особой жестокостью и поджог квартиры. Вместе с соучастником он избил битой хозяина квартиры, в которой проходило застолье. Чтобы скрыть следы преступления, осужденный устроил в квартире пожар.

Приговор Владимиру Хвалькову Челябинский областной суд огласил сегодня, девятого октября.

Суд установил, что 18 сентября 2019 года Хвальков и его товарищ, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распивали спиртные напитки в квартире их общего знакомого в Правобережном районе Магнитогорска.

Подсудимый и его друг из-за возникшего словесного конфликта начали избивать хозяина жилища битой.

«Желая уничтожить следы преступления, Хвальков своей зажигалкой поджег вещи, находящиеся в комнате рядом с потерпевшим, убедился в распространении пламени и покинул место происшествия. Соседи, заметившие дым из окон квартиры, пришли на помощь жильцу и вызвали сотрудников пожарной службы», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

В результате возгорания пострадавший получил ожоги 30-ти процентов поверхности тела, отек легких и головного мозга, от полученных повреждений скончался в медицинском учреждении.

Хвальков приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции.