Жителя Нязепетровского района и его питомца покусала бешеная собака

Жителя Нязепетровского района (Челябинская область) и его домашнего пса покусала бешеная собака – в минэкологии региона опровергли информацию о нападении на мужчину и его питомца волка.

Информация о нападении на человека животного, похожего на лесного хищника, поступила в минэкологии 26 июня в 16 часов. По результатам рассмотрения обращения было установлено, что 24 июня около половины восьмого утра на территории приусадебного участка в поселке Куватал зверь сначала напал на домашнего пса, а потом и на его хозяина, нанеся последнему рваные раны лица.

«Спасти человека от более серьезных травм смог родственник, выбежавший на крики потерпевшего», - рассказали в министерстве экологии региона.

У напавшего на мужчину зверя подтверждено бешенство. На территории, где произошел этот страшный случай, введен карантин.

Пострадавшему и его спасителю показалось, что это был волк, однако специалисты после проведения проверку данную информацию опровергли.

Сотрудники отдела охотничьего хозяйства и регулирования использования объектов животного мира министерства экологии региона совместно с представителями Увельской межрайонной ветеринарной лаборатории осмотрели голову животного и изучили информацию охотинспекторов, работавших на месте происшествия, подтвердив, что зверь, напавший на жителя Нязепетровского района, является собакой.

«Об этом свидетельствуют три цветовые зоны представленной на анализ шерсти — у волка их четыре-пять; серый цвет глаз — у волка он желтый; характерные для собак форма хвоста, расположение подушечек лап и ряд других признаков. По результатам обследования составлен соответствующий акт», - сообщили в минэкологии Челябинской области.