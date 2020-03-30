Жителя Сатки будут судить за убийство жены

Жителя Сатки (Челябинская область) будут судить за убийство жены. Он зарезал ее на глазах маленького сына. У погибшей осталось трое детей, которых передали под опеку бабушке.

Саткинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве жены.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" собственный источник, обвиняемый с супругой в день трагедии, а это было в конце декабря 2019 года, пили спиртные напитки. На почве ревности между ними произошел конфликт. Женщина решила убежать к соседке. Она выбежала из дома, одетая в футболку и нижнее белье. Мужчина вооружился складным ножом и догнал жену на улице у своего дома. Он нанес ей один удар в область плеча. Она стала кричать, звать на помощь и продолжила убегать.

"Обвиняемый догнал жену и нанес ей не менее 15 беспорядочных ударов ножом. В результате преступных действий женщина скончалась от острой кровопотери. Преступление было совершено на глазах совместного малолетнего ребенка 2012 года рождения", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

И погибшей также остались еще двое детей - сын 12-ти лет и полуторагодовалый малыш. Они переданы под опеку бабушке.

Обвиняемый не работает, состоит на учете врача-нарколога с диагнозом «алкоголизм». В ходе предварительного расследования признал вину частично.

Уголовное дело направлено в суд.