Алексей Текслер болеет за южноуральских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Пекине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер болеет за российских и южноуральских спортсменов, которые выступают на стартовавшей сегодня, пятого февраля, зимней Олимпиаде в Пекине.

Об этом событии глава региона написал на своей странице в Инстаграм: «Стартовали Зимние Олимпийские игры в Пекине. Мы будем болеть за всю сборную России, но особенно горячо - за спортсменов, которые представляют Челябинскую область.

Честь страны и региона будут отстаивать 13 человек. Есть и опытные олимпийцы, и те, для кого эти игры станут первыми. Например, Александра Глазкова из Миасса. Ей 15 лет, она одна из самых молодых в сборной России.

Отдельные теплые пожелания - конькобежке Оле Фаткулиной. Всем нашим спортсменам желаю удачи! Будем смотреть и переживать».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», серебряный призер Олимпиады в Сочи челябинка Ольга Фаткулина, а также олимпийский чемпион Пхенчхана хоккеист Вадим Шипачев были выбраны Олимпийским комитетом России в качестве знаменосцев нашей сборной.

Южный Урал на главных стартах планеты представят 13 спортсменов в пяти видах спорта. Это самое большое число участников, которое регион делегировал за всю историю зимних Олимпийских игр.

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Помимо Ольги Фаткулиной, в состав сборной вошли Анастасия Григорьева (конькобежный спорт), Екатерина Ефременкова (шорт-трек), Сергей Глухов и Дмитрий Миронов (керлинг), Игорь Омелин и Анастасия Чирцова (фристайл, дисциплина «ски-кросс»), Александра Глазкова (фристайл, дисциплина «хаф-пайп»), Сергей Телегин, Егор Яковлев, Артем Минулин, Андрей Чибисов и Владимир Ткачев (хоккей).