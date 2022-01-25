Три хоккеиста магнитогорского «Металлурга» включены в состав олимпийской сборной России

Федерация хоккея России включила трех хоккеистов магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) в число 25-ти олимпийцев, которые будут представлять нашу страну на Зимних Олимпийских Играх 2022-го года в Пекине, которые стартуют четвертого февраля.

Это защитники Егор Яковлев и Артем Минулин, а также нападающий Андрей Чибисов.

Если не помешают обстоятельства, связанные с пандемией, то троим магнитогорским представителям предстоит помочь российской ледовой дружине на Играх-2022 отстоять чемпионский титул, добытый в 2018-м году в корейском Пхенчхане, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», являющегося генеральным спонсором клуба «Металлург».

Отметим, нынешний капитан магнитогорского клуба, олимпийский чемпион Егор Яковлев является коренным магнитогорцем, воспитанником хоккейной школы «Металлурга». Артем Минулин родился в Тюмени, но также является выпускником магнитогорской хоккейной школы - одной из сильнейших в стране.

Четыре года назад на Зимней Олимпиаде в Южной Корее представителями Магнитки также были три игрока. Помимо Яковлева, представлявшего тогда СКА из Санкт-Петербурга, это были две легенды «Металлурга» - нападающий Сергей Мозякин и голкипер Василий Кошечкин.

На Олимпиаде-2022 в заявки своих сборных включены еще два игрока «Металлурга». Цвета сборной Финляндии будет защищать голкипер Юхо Олкинуора, в шведскую национальную команду включен защитник Линус Хультстрём.

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» является одним из самых титулованных клубов России и Европы в новейшей истории. «Магнитка» пять раз становилась чемпионом страны, дважды становилась обладателем Кубка Гагарина, трижды завоевывала серебряные награды первенства и шесть раз становилась обладателем бронзовых медалей чемпионата России.

Президентом клуба является председатель совета директоров ПАО «ММК», член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Виктор Рашников. Среди воспитанников магнитогорской хоккейной школы немало известных хоккеистов - чемпионов России, мира и Олимпийских игр, в том числе трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин.