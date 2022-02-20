Челябинск встретил участницу Олимпийских игр Екатерину Ефременкову

Сегодня, 20-го февраля, в родной Челябинск из Пекина прилетела участница зимних Олимпийских игр Екатерина Ефременкова. Южноуральская спортсменка боролась за медали главных стартов планеты в шорт-треке, но, к сожалению, не смогла подняться на пьедестал.

В Челябинске Екатерину встречали родные и близкие, воспитанники и руководство спортшколы имени Скобликовой и представители регионального минспорта.

Екатерина Ефременкова является воспитанницей челябинской СШОР по конькобежному спорту имени Скобликовой. Она занялась шорт-треком в августе 2008-го года, в возрасте 11-ти лет.

В 2016-м году попала в национальную сборную России и в феврале на Кубке мира в Дордрехте заняла второе место в эстафете, а в марте на чемпионате мира в Сеуле завоевала бронзовую медаль в эстафете, а на чемпионате России 2016-го года взяла в эстафете «серебро».

В январе 2017-го года Екатерина участвовала на юниорском чемпионате мира в Инсбруке в составе эстафетной команды выиграла серебряную медаль. На кубке мира в Минске в феврале 2017-го челябинская спортсменка завоевала «серебро» на дистанции 1500 метров. В декабре 2017-го года Ефременкова выиграла бронзовую медаль в многоборье на чемпионате России. В октябре на кубке мира в Будапеште с командой заняла третье место в эстафете.

Список заслуг Ефременкой можно перечислять бесконечно. Если останавливаться на последних, то на чемпионате Европы в Гданьске в январе 2021-го года Екатерина заняла четвертое место в общей классификации и стала четвертой в эстафетной гонке. В марте на чемпионате мира в Роттердаме она заняла общее девятое место.

Осенью 2021-го года Ефременкова стартовала на Кубке мира и в ноябре на этапе в Нагое в составе смешанной эстафеты выиграла золотую медаль.

Напомним, Челябинскую область в Пекине представляли 13 спортсменов (в пяти дисциплинах). Это самое большое число участников, которое регион делегировал за всю историю зимних Олимпийских игр.

В состав сборной вошли Ольга Фаткулина (конькобежный спорт), Анастасия Григорьева (конькобежный спорт), Екатерина Ефременкова (шорт-трек), Сергей Глухов и Дмитрий Миронов (керлинг), Игорь Омелин и Анастасия Чирцова (фристайл, дисциплина «ски-кросс»), Александра Глазкова (фристайл, дисциплина «хаф-пайп»), Сергей Телегин, Егор Яковлев, Артем Минулин, Андрей Чибисов и Владимир Ткачев (хоккей).