26.08.2022
Снятие стресса за 5 минут. Синхрогимнастика
26.08.2022
Система образования ЛНР к новому учебному году готова
26.08.2022
Анна Кодина назначена первым замминистра спорта Челябинской области
26.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
26.08.2022
В сентябре пустят дополнительные поезда из Челябинска к Черному морю
26.08.2022
Житель Миасса за три дня перевел мошенникам из «банка» свыше 1,6 миллиона рублей
Анна Кодина назначена первым замминистра спорта Челябинской области
23.05.2022
Глава минфина Челябинской области прокомментировал уход подчиненного в минспорта
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
29.12.2021
Спортсменки и тренер «Динамо-Уралочки» - одни из лучших в регионе по итогам года
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022