Анна Кодина назначена первым замминистра спорта Челябинской области

Первым заместителем министра физической культуры и спорта Челябинской области назначена Анна Кодина.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 26 августа 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Кодину Анну Александровну первым заместителем министра физической культуры и спорта Челябинской области», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Анна Кодина занимала должность начальника Управления спорта министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, уточнили в ведомстве.

Напомним, с 23 мая 2022 года минспорта региона возглавляет бывший силовик и финансист 42-летний Александр Гриб. У него два заместителя – Виталий Якушев (с восьмого апреля 2014 года) и Елена Низамова (с 11 августа 2022 года).