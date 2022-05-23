23.05.2022
Продовольственный кризис в мире - дело рук стран Запада
23.05.2022
Клиенты ВТБ направили один миллиард рублей на покупку путевок в детские лагеря
23.05.2022
В Челябинской области от бешенства умерла уже вторая в этом году домашняя крыса
23.05.2022
В Челябинске для купания подготовили 15 пляжей
23.05.2022
В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда
23.05.2022
Челябинцы будут жить без горячей воды
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минфина Челябинской области прокомментировал уход подчиненного в минспорта
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
29.12.2021
Спортсменки и тренер «Динамо-Уралочки» - одни из лучших в регионе по итогам года
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022
Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая
20.05.2022
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
19.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022