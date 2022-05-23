Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист

Новым министром по физической культуре и спорту Челябинской области назначен бывший силовик и финансист 42-летний Александр Гриб.

Напомним, 23 мая губернатор Алексей Текслер сообщил об отставке действующего главы регионального минспорта Максима Соколова.

Глава региона принял решение назначить на освободившуюся должность Александра Гриб. До настоящего момента он занимал должность заместителя министра финансов Челябинской области, а до этого четыре года трудился в прокуратуре.

ДЛЯ СПРАВКИ

Александр Гриб родился 12 января 1980 года в Симе Ашинского района Челябинской области.

В 2001 году окончил ЧелГУ по специальности «юриспруденция», в 2008 окончил ЧелГУ по специальности «финансы и кредит».

С 2000 по 2004 года работал в прокуратуре Центрального района Челябинска (следователь, старший следователь), а затем прокурором отдела прокуратуры Челябинской области.

В 2004 году пришел на работу в министерство финансов Челябинской области, где четыре года (по 2008) возглавлял отдел правового обеспечения бюджетного планирования юридического управления. С 2008 по 2009 годы руководил управлением бюджетной политики минфина.

С января 2010 года по настоящее время (почти 12 с половиной лет) трудился заместителем министра финансов Челябинской области.

Под руководством Александра Гриба решались вопросы организации исполнения областного бюджета в социальной сфере и в отраслях экономики.