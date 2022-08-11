Новое назначение в министерстве спорта Челябинской области

В министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области новый заместитель министра. Им назначена Елена Низамова.

Как сообщили в пресс-службе министерства спорта региона, ранее Елена Низамова занимала должность начальника юридического отдела в региональном министерстве образования.

Нихзамова имеет высшее образование. В 1997 году окончила Региональный образовательный центр. В 2002 году окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В минспорте Челябинской области Елена Низамова будет курировать общие и правовые вопросы.