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Челябинка Ольга Фаткулина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате России

Спорт
Сегодня, 10:48
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Автор: 
Инна Шемаева

Конькобежка из Челябинска Ольга Фаткулина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате России, который проходит в Коломне.

На проходящем в Коломне чемпионате России по конькобежному спорту Ольга Фаткулина из Челябинска стала победительницей на дистанции 1000 метров. Ее результат - одна минута 16,21 секунды. Второе место заняла Дарья Качанова, на третьем месте оказалась Елизавета Голубева.

Ранее инструктор спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Ольга Фаткулина одержала победу на чемпионате России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров.

Напомним, Ольга Фаткулина – серебряный призер Олимпийских игр в Сочи по конькобежному спорту на дистанции 500 метров, чемпионка мира на дистанции 1000 метров и победительница чемпионата Европы в командном спринте.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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