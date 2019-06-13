Челябинск готовится к десятому Кубку губернатора по конному спорту

Челябинск в десятый раз примет всероссийские соревнования по конкуру. Традиционный ежегодный Кубок губернатора Челябинской области памяти Петра Сумина пройдет в конноспортивном клубе «Рифей» 15-16-го июня, впервые – на открытой площадке, а не в закрытом манеже. Торжественное открытие соревнований состоится в полдень в субботу.

Как отмечают в пресс-службе регионального минспорта, на эти состязания съезжаются лучшие спортсмены страны. Однако если раньше это был просто открытый турнир, то теперь он получил статус события всероссийского уровня.

В этом году в программу соревнований организаторы добавили и состязания «Конкур на мощность прыжка». Победитель в этом зрелищном виде станет обладателем денежного приза в размере 200 тысяч рублей.

«Федерация конного спорта РФ доверила нам провести очень ответственные и престижные соревнования, которые теперь носят статус всероссийских. Мы очень тщательно подходим к их организации: готовим манеж, устанавливаем зрительские трибуны, проводим репетиции и совещания организационного комитета. Не сомневаюсь, что зрителям у нас понравится», - отметила директор КСК «Рифей» Наталья Алистратова.