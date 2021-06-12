В Челябинске открылся Детский клуб «Пони-Кони»

Сегодня, 12 июня, в Челябинске на территории парка «Сад Победы» открылась специальная спортивная площадка “Детский клуб «Пони-Кони»”.

Как сообщается на сайте Клуба «Буян», на площадке можно будет познакомится с лошадками, научиться верховой езде, вольтижировке, получить занятие по иппотерапии.

На площадке можно будет бесплатно проехать на лошадях и пони в рамках реализации грантового проекта «Иппотерапия, зоотерапия, экологическое и творческое воспитание детей «группы риска» и инвалидов в клубе «Буян», их профориентация».

Площадка ждет детей со вторника по воскресенье с 11 до 20 часов (в сухую погоду).

Каждую среду в летние месяцы Детский клуб «Пони-Кони» с 11 до 15 часов будет бесплатно катать детей с ограниченными возможностями (при предъявлении справки и телефона для связи). Остальные ребятишки смогут кататься на лошади и пони со скидкой 50%.

Детский клуб открыт при поддержке администрации сада Победы, ассоциации конноспортивного клуба «Буян» и администрации Челябинска. Об акциях и мероприятиях Клуба можно узнать по тел. 238-48-28 и 89507400743, а также на сайте и страницах в соцсетях КСК.