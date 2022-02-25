Челябинская область сожалеет об отмене Кубка мира в «Солнечной долине»

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», который должен был пройти на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Челябинская область) в ближайшие выходные, не состоится . Власти региона с сожалением и разочарованием встретили известие об отмене яркого спортивного мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, отмена соревнования связана тем, что спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды: они покидают Российскую Федерацию.

Первыми спортивное руководство Великобритании и Австралии приняло решение не заявлять своих спортсменов на этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Таким образом, спортивные федерации этих стран выразили свой протест в связи с проведением российской военной спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь минспорта Челябинской области Ольга Малетина уточнила, что при оглашении решения о снятии с состязаний представители Великобритании и Австралии никаких «официальных формулировок» не озвучивали.

По информации СМИ, решение об отказе от участия в Этапе Кубка в «Солнечной долине» приняла и Федерация лыжного спорта Швеции. Глава ассоциации Карин Маттссон запросила МИД своей страны обеспечить безопасность шведским спортсменам во время пребывания в России и на пути домой, сообщает «Матч-ТВ».

«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях в России. Это касается и предстоящего этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс в «Солнечной долине», — цитирует Карин Маттссон издание.

В минспорта Челябинской области сообщили, что официального отказа от сборной Швеции пока не получали.

В челябинском Министерстве спорта подчеркнули, что окончательное решение о проведении Кубка мира принимает Международная федерация лыжного спорта. И сегодня было озвучено – соревнования в «Солнечной долине» в ближайшие выходные не состоятся.

«Челябинская область как организатор этапа Кубка мира с сожалением и разочарованием встретила известие о том, что яркое спортивное мероприятие не состоится, - отметили в правительстве региона. - Мы убеждены, что спорт всегда должен оставаться вне политики. Увы, эту позицию разделяют не все».

Напомним, в этом году на престижные международные старты заявились 88 спортсменов из 15 стран. На «Солнечную долину» сразу после Олимпийских игр в Пекине приехали победители Олимпиады Сандра Нэслунд из Швеции и Райан Регез из Швейцарии, а также призеры – канадка Мариэль Томпсон и немка Даниэла Майер, швейцарец Алекс Фива. Спортсмены уже провели две официальные тренировки.

Челябинская область традиционно продемонстрировала высокий уровень организации и качество приема. «Спортсмены, прибывшие в Челябинскую область в этом году, в очередной раз оценили гостеприимство и качество подготовки чемпионата и выразили глубокое сожаление о том, что вынуждены покинуть страну и не примут участие в соревнованиях», - констатировали в правительстве области.

Сегодня, 25 февраля, должны были состоятся квалификационные заезды на два этапа, а 26 и 27 февраля – финальные заезды и большой спортивный праздник. Региональные власти выразили сочувствие болельщикам, которые готовились увидеть захватывающие состязания и настоящий праздник спорта.

«Деньги за приобретенные билеты будут возмещены», - заверили организаторы.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что ответный четвертьфинальный матч женской ватерпольной Евролиги «Динамо-Уралочка» (Златоуст) – «Плебисцито Падуя», который должен был пройти в Челябинске 26 февраля, не состоится. Итальянская команда не сможет приехать в Россию, и теперь решается вопрос о переносе игры на нейтральную территорию.