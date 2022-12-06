Челябинские дзюдоисты отличились на Кубке губернатора Ленинградской области

Челябинские дзюдоисты выиграли пять медалей в Выборге на Всероссийских соревнованиях на Кубок губернатора Ленинградской области среди юниоров и юниорок до 23-х лет.

Как сообщил представитель команды Челябинской области, заслуженный тренер России Андрей Востриков, победителями состязаний в своих весовых категориях стали Владимир Антонов и Данила Сиряк. «Бронзу» выиграли Егор Кауфман, Артемий Человечков и Джавохир Шафоатов .

Следующие соревнования для дзюдоистов не за горами. С восьмого по 11 декабря в Калининграде состоится Кубок России. Южноуральские спортсмены готовятся к этому старту в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Миллера.