Челябинский баскетболист поборется за медаль Олимпийских игр

На Олимпийских играх в Токио стартовал раунд плей-офф турнира по баскетболу 3х3. Сегодня, 28 июля, состоятся полуфинальные поединки. Сборная России сыграет со сборной Сербии - одним из фаворитов турнира. В ее составе выступает воспитанник челябинской школы баскетбола Кирилл Писклов.

В четвертьфинальном поединке между сборными России и Голландии победу одержали наши соотечественники со счетом 21:19 и вышли в полуфинал соревнований.

На групповом этапе эти команды уже встречались друг с другом, и тогда оказались сильнее голландцы 18:15. Четвертьфинальный поединок получился таким же напряженным и динамичным. С первых минут россияне завладели преимуществом, поведя в счете. Помог своей команде и Кирилл Писклов, который провел на площадке в общей сложности около семи минут.

Под занавес матча голландцы пошли ва-банк и сумели до минимума сократить отставание в счете. И все же Илья Карпенков принес своей команде победу – 21:19.