Челябинский цинковый завод определил самых метких сотрудников

В минувшие выходные в тире спортивного комплекса «Динамо» состоялось первенство Челябинского цинкового завода по стрельбе из малокалиберного оружия.

Предварительно на тренировочных стрельбах из числа желающих были отобраны самые меткие стрелки. В итоговом соревновании «золото» завоевала команда заводоуправления, "серебро" - обжиговый цех и "бронзу" - энергетический цех. В личном первенстве победу одержал мастер обжигового цеха Сергей Наумов, выбивший 91 очко из ста возможных.

«Команда полностью оправдала надежды и отстрелялась отлично – рассказывает лидер команды заводоуправления, инженер ПКО Павел Серебряков. – Благодаря советам инструкторов и опытным коллегам по сборной мы заработали максимальное количество очков».

В 2023 году соревнования по стрельбе среди сотрудников цинкового завода проводятся в 10 раз.

«В целом, по сравнению с прошлыми годами уровень стрельбы растет. Примерно две трети выступающих спортсменов уже были участниками соревнований, а опыт дает положительный результат», – поделился мнением спортивный организатор АО «ЧЦЗ» Станислав Реутов.

Всего в заводской спартакиаде АО «ЧЦЗ» 13 соревнований по 11 видам спорта: баскетбол, футбол, волейбол, шахматы, плавание, настольный теннис, легкоатлетический забег, лыжные соревнования, бильярд, боулинг и стрельба.