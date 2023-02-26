Челябинский «Трактор» не вышел в плей-офф

Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска не вышел в плей-офф. Регулярный чемпионат КХЛ 2022/23 команда завершила на девятом месте Восточной конференции, набрав равное число очков с «Нефтехимиком», но уступив нижнекамцам по числу побед в основное время.

В воскресенье, 26 февраля, подопечные Анвара Гатиятулина одержала разгромную победу в матче над нижегородским «Торпедо» - 6:2. Но на итоговую ситуацию это не повлияло.

«Комментарий по игре давать не буду. Все всё сами видели. Хотелось бы сказать всем спасибо за сезон и выразить огромную благодарность нашим болельщикам. Сегодня был аншлаг, несмотря на непопадание в плей-офф. Весь сезон в каждом городе у нас была своя армия болельщиков, которая нас поддерживала. Огромное спасибо», - сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Итоги выступления «черно-белых» будут подведены чуть позже. И разбор «полетов» тоже будет позже. А пока имеем то, что имеем – для челябинских болельщиков хоккейный сезон закончен.

Так что будем болеть за магнитогорский «Металлург», который занял по итогу «регулярки» шестое место в Конференции Восток.