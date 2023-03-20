Челябинский «Трактор» устроил праздник хоккея в Южноуральске

В рамках проекта Область «Трактора» челябинские хоккеисты провели выставочную встречу с командой «Форэнерго» из Южноуральска.

Вторым городом в рамках проекта Область «Трактора» стал Южноуральск, где челябинцы провели мастер-класс для юных хоккеистов, раздали автографы, сделали с болельщиками множество совместных фотографий и сыграли с командой «Форэнерго», порадовав собравшихся зрителей обилием голов и красивыми техническими элементами.

В автограф-сессии приняли участие Сергей Телегин, Илья Карпухин, Сергей Мыльников, Артём Блажиевский и Алексей Бывальцев.

«Мы приехали с командой «Трактор» порадовать местных болельщиков, играем выставочный матч с «Форэнерго». Все получают положительные эмоции — и мы, и болельщики, и наш соперник», - Илья Карпухин, защитник «Трактора».

Встреча закончилась со счётом 8:3 в пользу «Трактора», у «чёрно-белых» голами отличились Илья Карпухин (2), Марсель Шолохов, Кирилл Капустин (2), Андрей Стась, Антон Бурдасов и Александр Шепелев. Голкипер челябинцев Илья Проскуряков ближе к концу встречи начал активно подключаться к атакам своей команды и отметился двумя результативными передачами.

Иван Савин, генеральный директор «Трактора», рассказал о задачах проекта: «В рамках нашего проекта мы реализуем несколько задач: отдаем должное нашим болельщикам, которые поддерживали нас в течение сезона и вовлекаем детей в занятия хоккеем. Когда они выходят на мастер-класс с нашими ребятами, то получают большие эмоции, а затем тренируются и играют еще с большей вовлеченностью. И третья задача – популяризация бренда. Мы хотим, чтобы бренд хоккейного клуба «Трактор» активно выходил за пределы Челябинска, этими матчами мы эту задачу выполняем».

После завершения матча капитан «Трактора» Сергей Калинин вручил местной детской команде сертификат на хоккейный инвентарь от партнёров клуба компании Winline, а также клюшки и баулы. А для самих юных хоккеистов мастер-класс провели Максим Шабанов, Владимир Ткачёв, Альберт Яруллин, Илья Карпухин, Александр Шепелев и тренер команды по развитию Олег Приданников.

Следующим городом в рамках проекта Область «Трактора» станет Миасс, матч состоится 25 марта.