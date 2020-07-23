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Чемпион UFC Пётр Ян встретился с юными спортсменами Челябинской области

Спорт
Сегодня, 18:28

Российский боец Пётр Ян, который 12 июля стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе, провел первую после возвращения домой встречу с юными спортсменами в городе Коркино Челябинской области. Петр вместе со своим секундантом и одноклубником Денисом Лаврентьевым он стал гостем физкультурного комплекса РМК, где развивают сразу несколько направлений единоборств.

Как сообщили в пресс-службе бойцовского клуба «Архангел Михаил», после небольшой экскурсии и приветствия чемпион UFC провел разминку в парах, а затем разобрал несколько ударных комбинаций, которые Петру помогали в первых профессиональных поединках по смешанным единоборствам.

Денис Лаврентьев, который большую часть своей любительской карьеры провел в Челябинске, тоже поделился своим борцовским опытом и разобрал несколько простых упражнений на координацию и скорость, а также дал возможность детям побороться с ним в паре. 

«Когда мне было 13 лет, меня награждал Костя Цзю - я выиграл турнир по боксу. Он вручил мне грамоту за лучшую технику. Это было приятно, мотивационно. Вероятно, что сегодня для каких-то ребят я послужу примером, мотивацией того, что все возможно, стоит только трудиться», - рассказал Пётр Ян.

После тренировки и заминки боец клуба «Архангел Михаил» долго общался с детьми в формате «вопрос - ответ». Пётр рассказал, с чего начинался его путь, как он переехал в Омск и кто его к этому сподвигнул, про травмы и будущее легчайшего дивизиона в UFC. Семинар закончился фото- и автограф-сессией.

Отметим, что тренировка проходила на улице из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, однако, несмотря на это, на нее пришли около 200 детей в возрасте от 6 до 16 лет и весь тренерский штаб спортивного комплекса.

 

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