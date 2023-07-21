ХК «Трактор» прокомментировал увольнение спортивного директора

Хоккейный клуб «Трактор» (Челябинск) прокомментировал ситуацию с увольнением директора команды по спортивному развитию Александра Шинина. По информации СМИ, его задержали с наркотиками.

Накануне в ХК «Трактор» сообщили об увольнении из клуба директора по спортивному развитию Александра Шинина. Функционал экс-руководителя, до окончания поиска нового специалиста, на себя временно возьмет генеральный менеджер клуба Алексей Волков, сообщили в клубе.

По информации СМИ, у Шинина при задержании изъяли несколько граммов мефедрона.

«Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках, - говорится в официальном комментарии ХК. - «Трактор» принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом».