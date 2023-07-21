21.07.2023
Челябинец, который выбросил новорожденную дочь в мусорку, останется в СИЗО еще на месяц
21.07.2023
В поликлинике Южноуральска открылся обновленный рентген-кабинет
21.07.2023
ХК «Трактор» прокомментировал увольнение спортивного директора
20.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 июля (18+)
20.07.2023
Бюджет Магнитогорска - на нужные дела
20.07.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов через перекресток Свердловского и пр. Ленина
ХК «Трактор» прокомментировал увольнение спортивного директора
20.03.2023
Челябинский «Трактор» устроил праздник хоккея в Южноуральске
26.02.2023
Челябинский «Трактор» не вышел в плей-офф
20.12.2022
Первая победа «Трактора» после паузы в регулярном чемпионате
11.12.2022
Президент КХЛ: В Челябинске созданы все условия для начинающих спортсменов
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023