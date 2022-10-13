Ищут спортивных волонтеров

42 волонтера помогут в организации Russian Judo tour, который пройдет в Челябинске с 19 по 20 ноября. Турнир состоится в рамках Всероссийских соревнований по дзюдо памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Григория Веричева.

Первыми приступят к работе волонтеры, которые помогут в монтаже площадки и укладке татами. Ребята также будут задействованы в нескольких направлениях – встреча в аэропорту и на железнодорожном вокзале Челябинска, помощь в работе пресс-центра, службы аккредитации, работе со зрителями и участниками непосредственно на спортивной площадке, на информационных стойках в гостиницах.

Набор продлится до первого ноября. Подать заявку в добровольцы можно на сайте ДОБРО.ру.