Копейская велогонщица захватила лидерство на чемпионате России по маунтинбайку

В поселке Слюдорудник (Кыштымский городской округ) подходит к завершению предолимпийский чемпионат России по маунтинбайку, в котором принимают сильнейшие велогонщики страны. В последнем виде программы - многодневной гонке - лидерство захватила спортсменка из Копейска Эльвира Хайруллина.

Небольшой поселок близ Кыштыма уже не в первый раз принимает у себя крупные всероссийские старты по маунтинбайку (горный велосипед). В этом году предолимпийский чемпионат страны также было доверено провести поселку Слюдорудник, а программу соревнований разбили на три блока. 20-21 июня состоялась гонка с выбыванием, которую выиграла Эльвира Хайруллина из копейской СШОР-2.

К сожалению, копейчанке не удалось стать призером олимпийского вида — гонки кросс-кантри, проходившей 26-27 июня. Завершатся старты 4 июля.