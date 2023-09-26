В Троицке прошла массовая Велогонка опавших листьев

Традиционный сентябрьский велозаезд по пересеченной местности для любителей и профессиональных спортсменов состоялся в городе Троицке Челябинской области в минувшее воскресенье, 24 сентября. Ежегодный праздник здорового образа жизни организовали энтузиасты из городских велоклубов при поддержке Центра по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Троицка.

Более 200 участников вышли на старт «Велогонки опавших листьев», которая собрала дружные семьи, коллективы и спортивные клубы из разных городов Челябинской области, а также из Республики Башкортостан, Екатеринбурга и других соседних регионов. С каждым годом количество желающих приехать в гостеприимный Троицк и прокатиться по специально подготовленной трассе растет, и колоритная осенняя велогонка давно вышла за пределы мероприятия городского масштаба. Челябинск, Варна, Карталы, Уфа, Магнитогорск, Миасс, Копейск, Златоуст, Троицк, Белорецк, Агаповка, Южноуральск, Учалы, Екатеринбург, Касли — география участников впечатляет!

«Это шестой по счёту старт нашей велогонки по золотому осеннему смешанному лесу, — рассказывают организаторы «Велогонки опавших листьев». — Набор высоты в 55 метров на круг длинной в четыре километра под силу любому начинающему велосипедисту. Участникам-мужчинам предлагается дистанция в 25 километров (пять кругов), женщины-спортсменки проехали расстояние в 20 километров (четыре круга), юниоры от 14 до 18 лет и новички освоили пятнадцатикилометровый маршрут (три круга), а детям от семи до 13 лет достался один круг длинной четыре километра двести метров. Для самых маленьких участников в возрасте от трех до шести лет был организован заезд на беговелах протяженностью в 500 метров».

Гоночную трассу по лесополосе с затяжными подъемами, крутыми спусками и техничными поворотами обустроили на территории детского оздоровительного лагеря «Золотая Сопка». Дисциплина троицкой велогонки — кросс-кантри (от английского cross country, то есть «езда по пересеченной местности»). Поэтому построенный организаторами маршрут включал в себя разнообразные препятствия — как естественные, природные, так и искусственные, рукотворные. Песок, корни деревьев, камни, бревна, грязные участки, неровные лесные тропинки. Иизюминка трассы 2023 года — настоящий раритетный легковой автомобиль «Москвич», через который участники должны были переехать на велосипеде по специальному деревянному помосту.

Один из участников «Велогонки опавших листьев» Александр Кистанов из Миасса Челябинской области поделился впечатлениями о мероприятии и отметил, что маршрут оказался очень интересным и был сделан организаторами на профессиональном уровне, с любовью.

«Гонка была не в формате “сдохни или умри”, а для широкого круга участников, — комментирует Александр Кистанов. — Отдохнуть, пообщаться, покататься в удовольствие — очень хороший старт, именно в таких уголках живет Душа спорта, благодаря которой любительское велодвижение будет жить, пока есть люди с горящими глазами».

Все участники «Велогонки опавших листьев», ставшие в минувшие выходные гостями солнечного города Троицка, смогли не только испытать себя на прочность, но и ощутить неповторимую атмосферу спортивного праздника, а также погулять по старинному центру города и познакомиться с его уникальной историей.