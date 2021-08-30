На Таганае в «Забеге за облака» приняло участие рекордное количество марафонцев

Традиционный горный марафон «Забег за облака», который состоялся в минувшую субботу, 28 августа, в национальном парке Таганай (Челябинская область), установил рекорд по количеству участников.

В этом году почти 600 человек решили «забежать за облака». Как рассказали в нацпарке, уже с раннего утра у палаток, где шла регистрация на дистанции, выстроились очереди. Первыми на круг ушли марафонцы – дистанцию в 42 горных километра решили покорить около 65 спортсменов из городов Челябинской и Свердловской областей, Башкортостана и других регионов.

В пресс-службе нацпарка также сообщили, что в этом году в рамках «Забега за облака» состоялся и Чемпионат России по трейловому бегу. Его триумфаторами стали представители Башкортостана Зульфия Гайнанова и Максим Тимофеев. Причём победу Тимофееву принесли знаменитые таганайские курумники.

«Дистанция на Таганае отличная и хотя технически сложная, но очень интересная и требует хорошей подготовки. Мой соперник Михаил Максимов, довольно сильный марафонец, далеко оторвался от нас на прямой, но на курумниках отстал, и это позволило мне выиграть», - рассказал чемпион России по трейловому бегу Максим Тимофеев.

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Златоустовец Михаил Полосухин, стал вторым в марафоне в «гроссмейстерской» возрастной категории, лидировал здесь Владимир Корсаков, а замкнул тройку первую Борис Антонов.

Победителями на дистанции 30 километров, как сообщили в нацпарке, стали челябинцы Антон Королёв и Антонина Юшина. Вслед за взрослыми на старт вышли 118 самых юных спортсменов – малыши пробежали 500 метров, лидировали Валерия Ворончихина и Константин Сорокин. Ребята постарше преодолели одну тысячу 178 метров, в честь горы Круглица, высочайшей вершины национального парка. Здесь самыми быстрыми оказались Юлия Журбенко и Максим Килунов.

Напомним, первый «Забег за облака» на Таганае состоялся 28-29 сентября 1991-го года. В 2000-м он прошёл в традиционном марафонском формате 42 километра. В прошлом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на дистанции вышли 195 человек из городов Челябинской области, Екатеринбурга и Пермского края.