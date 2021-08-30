30.08.2021
Полиция Челябинска продолжает рейды на Кировке
30.08.2021
Арендатор участка возле челябинской «Юности» пошел навстречу властям и согласился вернуть территорию городу
30.08.2021
На Таганае в «Забеге за облака» приняло участие рекордное количество марафонцев
30.08.2021
Котова попросила полицию сообщить о замечаниях по дорожной разметке возле школ
30.08.2021
В Челябинскую область поступило почти 80 тысяч доз вакцин от ковида
30.08.2021
В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 156 жителей
На Таганае в «Забеге за облака» приняло участие рекордное количество марафонцев
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021