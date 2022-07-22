Осужденный из Копейска поборолся за победу во всероссийском чемпионате по шахматам

Отбывающий наказание в исправительной колонии №15 Копейска (Челябинская область) Евгений Павленков принял участие во всероссийском чемпионате по шахматам. Из шести сыгранных партий в онлайн-турнире он одержал победу в двух, однако в число лидеров чемпионата ему войти не удалось.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН, в качестве комментатора турнира, состоявшегося в режиме видеоконференцсвязи и посвященного Дню шахмат, был приглашен международный гроссмейстер Владимир Стараторжский.

В спортивном состязании, организованном по швейцарской системе в шесть туров, приняли участие 79 сильнейших осужденных-шахматистов. Из них 17 игроков имеют спортивные разряды по шахматам, два являются мастерами спорта международного класса, пятеро - кандидатами в мастера спорта. Друг друга шахматисты не видят. На мониторе - только шахматная доска.

Евгений Павленков, представивший Челябинскую область, стал победителем отборочного этапа среди колоний и СИЗО региона.

Интеллектуальной игрой мужчина увлекся, оказавшись в местах лишения свободы. Сейчас этому занятию с удовольствием посвящает свое свободное время.

«В исправительном учреждении создан шахматный кружок. Он активно развивается. У осужденных это один из самых популярных видов спорта», - отметил начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН Челябинской области Сергей Третьяков.