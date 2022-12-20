Первая победа «Трактора» после паузы в регулярном чемпионате

После паузы в регулярном чемпионате челябинский «Трактор» одержал победу над новосибирской «Сибирью». Подопечные Анвара Гатиятулина выиграли с минимальным преимуществом – 3:2.

Старт матча остался за "Трактором". С разницей в 16 секунд Владимир Ткачев и Михаил Котляревский сделали преимущество южноуральцев комфортным – 2:0. «Сибирь» имела свои шансы в неравных составах, но на последнем рубеже хозяев выручил Сергей Мыльников.

«Необходима игровая дисциплина, чтобы решить исход матча. Слишком много удалений у нас», - отметил автор первого гола нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.

На 26-й секунде второго игрового отрезка новосибирцы реализовали лишнего – отличился Александр Шаров.

«Бросил по сути в пустые ворота и забил. Соперник сегодня очень агрессивный, мы ошибаемся и совершаем какие-то детские ошибки. Нужно хитрее играть и добавить в скорости», - сказал нападающий «Сибири» Александр Шаров после второго периода.

В третьем периоде «черно-белые» сосредоточились на игре в обороне. На последних минутах поединка гости заменили голкипера на шестого полевого игрока. Владимир Бутузов отыграл одну шайбу – 3:2. «Трактор» сохранил победный счет и четвертый раз в сезоне обыграл «Сибирь».

«Сегодня задача была победить – ее выполнили. Хорошо провели первый период, немного нахватали ненужных удалений, но хорошо сыграли спецбригады. Второй период сыграли так, как просили от ребят. Где допускали ошибки, там подчистил Сергей Мыльников. Третий период сыграли по счёту. Хороший настрой, хорошая самоотдача, хорошая победа», - отметил на пресс-конференции главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Болельщики, которые всегда поддерживают команду, как бы она не играла, также оценили матч с «Сибирью».

«Играли неплохо. Лидеры команды немножко подводили. В целом, если соберутся – то глядишь может что-то и получится. Игрой в целом доволен. Первый период поиграли, второй так себе, а третий сели в оборону вместо того, чтобы идти и давить дальше. Расслабляться то не надо», - подчеркнул болельщик «черно-белых» Ильдар.

«Трактор» сейчас занимает десятое место в Конференции «Восток». Следующий матч у «черно-белых» 24 декабря. Они отправляются в гости к московскому «Динамо».