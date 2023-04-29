29.04.2023
На Кировке откроется выставка «Урал - опорный край державы»
29.04.2023
Кардио на выживание
28.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
28.04.2023
По Челябинску пробегут легкоатлеты и проедут велогонщики
28.04.2023
Главный фонтан Челябинск планируют запустить 30 апреля
28.04.2023
В Челябинске на 2,5 месяца ограничат движение транспорта по улице Танкистов
Представители «серебряного возраста» в очередной раз прославили родной Еткульский район
10.04.2023
В Еткуле провели праздник народной музыки и песни «Барыня»
05.04.2023
В Еткульский район вернулись гуси – славные вестники весны
30.03.2023
В Еткульский район поступили новые школьные автобусы и автомобиль скорой помощи
29.03.2023
В Еткульском Доме культуры состоялся праздничный концерт «Виват, культура»
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023