Представители «серебряного возраста» в очередной раз прославили родной Еткульский район

Старшее поколение Еткульского района (Челябинская область) не раз показывало личным примером, что спорту, как и любви, покорны все возрасты: представители «серебряного возраста» в очередной раз прославили родной район.

Семь медалей было завоевано на фестивале скандинавской ходьбы, который состоялся 26 апреля в Еманжелинске на стадионе «Шахтер». В соревнованиях приняли участие 12 команд, более 180 человек.

На V юбилейном областном фестивале по скандинавской ходьбе «Старшее поколение» команду Еткульского района представляли девять человек, семеро спортсменов «привезли» домой медали.

В своих возрастных группах места распределились следующим образом: первые места завоевали Галина Серебренникова, Галина Карпушина, Надежда Давыдова, вторые – Светлана Павлова и Клавдия Шатрова, третьи – Николай Назаров (ему рукоплескала вся трибуны – с одной рукой он прошел два круга) и Николай Кудрявцев.

А ранее ветераны спорта Еткульского района сразились на областной спартакиаде, организатором которой выступило министерство по физической культуре и спорту региона.

На минувшей неделе прошли соревнования по плаванию и настольному теннису в зачет XII Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области 2023 года, посвященной столетию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Спортсмены Еткульского района показали хорошие результаты, и впереди их ждут дартс и легкая атлетика в общий зачет Спартакиады.