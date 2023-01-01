С забега в новогодних костюмах начинают год в Снежинске

Лучшее начало года демонстрируют спортивные клубы Снежинска (Челябинская область). Сегодня, первого января, в полдень стартует несоревновательный забег в новогодних костюмах на произвольной дистанции от 5,5 до 13 километров. Приглашены все желающие, пример подают члены клуба любителей бега «Здоровье» и велоклуба «Крылья».

«Надеваем новогодние костюмы и маски, берем побольше конфет, чтоб порадовать бабушек и детей, не забываем хорошее настроение! После пробега предлагаем устроить чаепитие», – говорят организаторы.