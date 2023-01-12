«Солнечная долина» приглашает южноуральцев на всемирный День снега

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в воскресенье, 15 января, состоится праздник, посвященный всемирному Дню снега. На «снежное» мероприятие приглашаются все южноуральцы.

Всемирный день снега – это ежегодное мероприятие, которое отмечается с 2012 года. В этот день одновременно на всех горнолыжных курорта мира проходят «снежные» мероприятия, направленные на повышение интереса к зимним видам спорта и активному образу жизни.

День снега состоит из нескольких мероприятий: зимней эстафеты, полосы препятствий для мам, пап и детей. В перерывах между эстафетами участников ждут увлекательные конкурсы от аниматоров. Также все гости мероприятия смогут угоститься сладостями и согревающим ароматным чаем.

Начало мероприятия в 11 часов на веранде кафе «Тургояк» со стороны склонов.