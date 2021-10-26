Спустя девять лет Кубок России по водному поло вернулся в Златоуст

«Динамо-Уралочка» стала обладателем Кубка России по водному поло среди женщин. В турнире, который проходил в Златоусте (Челябинская область), участвовало восемь лучших команд страны.

Начиная с четвертьфинальной стадии, «Уралочка» последовательно обыграла «Буревестник» из Нижнего Новгорода и волгоградский «Спартак». В главном матче златоустовским ватерполисткам противостояла лучшая команда Европы, многократный чемпион и обладатель Кубка России «Кинеф» из города Кириши. Златоустовские спортсменки сумели настроиться на игру должным образом, тренерский штаб подготовил команду тактически, и с первых минут «Уралочка» захватила лидерство. Команде удавались и позиционные атаки, и быстрые отрывы, а к хорошей игре в обороне добавились надежные действия вратаря Евгении Головиной. Итоговый результат – 12:9. Кубок России спустя девять лет возвращается в Златоуст.