«Уральская молния» приглашает челябинцев на ночной сеанс массового катания

В пятницу, 2 апреля, в ледовом дворце «Уральская молния» состоится ночной сеанс массового катания, приуроченный всемирному Дню распространения информации об аутизме.

С 21:30 до 23:00 на лед выйдут семьи, воспитывающие детей с особенностями в развитии, и все неравнодушные жители области. Участников катания ждет развлекательная программа, а также игры, конкурсы и подарки для детей.

Организатором акции стала общественная организация «Звездный дождь». Вот уже более восьми лет ее участники оказывают психолого-педагогическую поддержку семьям, воспитывающим детей с расстройством аутистического спектра. Общественники надеются привлечь внимание к проблемам таких семей, а также собрать средства на ремонт помещения нового центра по адресу: ул. Горького, 28. Его администрация Челябинска передала здание «Звездному дождю» в безвозмездное пользование.