В центре Челябинска пройдут состязания по хип-хопу

В Челябинске сегодня, 28 мая, на площади Революции пройдут соревнования по хип-хопу и брейк-дансу – Sreet weekend. Об этом сообщили в администрации города.

«Принять участие и продемонстрировать владение молодёжной культурой могут все желающие. Регистрация на соревнование проходит на месте и для неё не требуется дополнительных документов», - пояснили в мэрии.

Программа мероприятия:

16:30 — регистрация на hip-hop;

17:00 — hip-hop 1х1;

18:00 — регистрация участников на Breaking;

18:30 — breaking 1×1.

Напомним, вчера, 27-го мая, в Челябинске на площади Революции открыли скейт-парк и провели состязания среди тех, кто катается на BMX, скейтбордах и самокатах.