В Челябинске на площади революции прошли соревнования для экстремалов

В четверг, 27 мая, в Челябинске на площади революции официально открыли скейт-парк, а также провели состязания среди тех, кто катается на BMX, скейтбордах и самокатах.

«Открытие скейт-парка было запланировано еще на 2020 год, но пандемия внесла свои коррективы. Радостно, что в этом году нам удалось реализовать этот проект и собрать на площади разные направления, три из которых включены в олимпийские виды спорта: брейк-данс, скейтбординг и Bicycle Moto eXtreme. Всем участникам желаю хорошего настроения и, конечно, победы», - сказал начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска Максим Клещевников.

Cегодня на площади прошли соревнования в дисциплинах: BMX, скейтборд и трюковый самокат.

В скейт-парке также работали площадки для уличных танцев и граффити. Для спортсменов и зрителей также оборудовали зоны для перекуса.