В Челябинск приедет легендарный олимпийский чемпион по плаванию

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов проведёт мастер-класс для челябинских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Челябинской области. Мероприятие состоится 6 мая в плавательном бассейне учебно-спортивного комплекса ЮУрГУ. Начало в 15.00.

Как отметили в министерстве, на мастер-классе Александр Попов расскажет о своей уникальной технике передвижения по воде, а также раскроет секреты, которые помогали ему одерживать победы на высшем уровне.

Напомним, что Александр Попов является четырёхкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира и многократным рекордсменом мира и Европы. Двадцать один раз он становился чемпионом Европы. По количеству золотых олимпийских наград Попов занимает первое место среди всех советских и российских пловцов. Лидерство по этому показателю он делит с Владимиром Сальником.