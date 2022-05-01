01.05.2022
В Челябинске начинается ремонт трамвайных остановок
30.04.2022
Буква Z появилась на здании дворца спорта «Надежда»
30.04.2022
В Миассе в результате оперативной разработки задержан лаборант, производящий наркотики
30.04.2022
В Челябинске в Родительский день запустят дополнительные маршруты общественного транспорта
30.04.2022
На дороги Челябинска вывели мотовзвод
30.04.2022
Полицейские Челябинска помогли восьмилетнему мальчику вернуться домой
В Челябинск приедет легендарный олимпийский чемпион по плаванию
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
31.08.2021
Челябинка Валерия Шабалина завоевала третью золотую медаль Паралимпийских игр
25.08.2021
Южноуральская пловчиха завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
18.08.2021
Пять южноуральских спортсменов выступят на Паралимпиаде в Токио
Как будут учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая
29.04.2022
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022