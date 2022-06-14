В Челябинск привезут высшую награду российского баскетбола

Капитан команды БК «Зенит» Андрей Зубков 15 июня привезёт в Челябинск высшую награду российского баскетбола. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Челябинской области. Кубок Единой Лиги ВТБ пробудет в южноуральской столице два дня.

В среду, 15 июня, состоится торжественная встреча в стенах родной для Андрея школы № 8. А на следующий день, 16 июня, в 11 часов титулованный баскетболист проведёт мастер-класс и награждение победителей Лиги Андрея Зубкова во Дворце пионеров и школьников. У юных спортсменов будет возможность пообщаться с капитаном «Зенита», сделать фото на память и получить автографы.

В ведомстве отметили, что для питерского клуба победа в минувшем баскетбольном сезоне стала уникальной – на протяжении 20 лет подряд главный трофей Лиги завоевывал столичный ЦСКА.