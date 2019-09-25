В Челябинске обсудили перспективы развития спортивной инфраструктуры

В каждом районе Челябинска должны появиться бассейны, доступные для инвалидов. Таковы задачи челябинского спорта на ближайшую перспективу.

Кроме того, в столице Южного Урала должны быть отремонтированы все внутрирайонные, внутриквартальные, междворовые, школьные спортивные площадки и стадионы. Данные объекты должны обслуживаться специализированными организациями и находиться под охраной.

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова готова привлекать к работе на таких площадках профессиональных тренеров и инструкторов, сообщил руководитель управления информационной политики городской мэрии Владимир Сафонов.

Речь о развитии спортивной сферы в южноуральской столице шла сегодня, 25-го сентября, на очередном заседании муниципального проектного комитета «Город для жизни», которое провела Наталья Котова.