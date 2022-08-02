02.08.2022
В Челябинске началось мошенничество с QR-кодами
02.08.2022
В Озерске пройдет этно-фестиваль
02.08.2022
В Челябинске открылся самый большой скейт-парк
02.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 3 августа
02.08.2022
Приоритет возможностей ЮУрГУ: 5 причин не расстраиваться, если не поступил на бюджет
02.08.2022
ЦСОН фонда «Металлург» вновь в числе лидеров в числе победителей «Ближнего круга»
В Челябинске открылся самый большой скейт-парк
18.07.2022
В Карабаше завершается строительство первого бассейна с городской баней
18.07.2022
Жители Карабаша наслаждаются плавающим светомузыкальным фонтаном
18.07.2022
В Карабаше появилась воскресная школа
18.07.2022
Пожарные Карабаша справили новоселье
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022