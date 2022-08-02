В Челябинске открылся самый большой скейт-парк

В Челябинске недалеко от ледовой арены «Трактор» открылся самый большой в городе скейт-парк площадью 1500 квадратных метров. Он оборудован прыжковой зоной для трюков в воздухе, street-зоной с элементами скольжения, где продумана каждая линия движения, а также износостойким и ударопрочным покрытием. Как мы уже писали ранее - пространство подходит для тренировок любого уровня экстремалов в самых разных дисциплинах.

В честь открытия RCC EXTREME в минувшие выходные на площадке состоялись соревнования в дисциплинах BMX, «скейтбординг» и «самокат», в каждой из которых определили сильнейших. Также в парке работала зона свободных граффити, фуд-корт и Street dance. Вечером на сцене выступила группа FONETICA.

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Победитель соревнований в дисциплине скейтбординг Виктор Шарипов (21 год) занимается своим любимым делом, как он говорит сам, большую часть жизни. Он рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ», что до постройки парков у спортсменов был небогатый выбор мест для тренировок.

«Я всегда был самоучкой. В Челябинске есть легендарное место, где мы катаемся всю жизнь, – это памятник Курчатову, и мы просто покоряем улицы», - пояснил он.

Это не мешает Виктору преподавать самому и представлять Челябинскую область на всероссийских соревнованиях.

В День города, десятого сентября, в этом скейт-парке впервые в Челябинске пройдет первенство России по BMX-фристайлу.