В Челябинске стартовал конкурс социальной рекламы «Стань ближе к спорту»

Управление по физической культуре и спорту Челябинска вчера, 8 октября, объявило о старте конкурса социальной рекламы «Стань ближе к спорту».

Это проект, где каждый челябинец, владеющий навыками графического дизайна, может создать социальную рекламу для мотивации других. Лучшие работы будут размещены на диджитал-экранах города и поощрены денежными призами и спортивными подарками.

Идея создания проекта родилась после отзывов тренеров и горожан в социальных сетях Управления. По словам организаторов, за период пандемии многие забросили тренировки, а после длительного перерыва очень сложно к ним вернуться. Не хватает мотивации, кроме того, осенняя хандра еще больше способствует отсутствию желания заниматься спортом.

«Мы надеемся, что этим проектом удастся привлечь внимание горожан к здоровому образу жизни, вовлечь в спорт всех, кто откладывал это до следующего понедельника. Сейчас самое время стать ближе к спорту. Основа сильного иммунитета – занятия спортом и здоровый образ жизни», – отметил начальник управления по физической культуре и спорту Максим Клещевников.

Работы принимаются с 8 октября по 8 ноября. Свои работы и заявку на участие можно присылать на адрес usporta@inbox.ru. Все подробности здесь.