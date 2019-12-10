В Челябинске в память о Герое России Евгении Родионове состоялся турнир по дзюдо

В Челябинске состоялся 13-й областной турнир по дзюдо памяти Героя России, гвардии майора Евгения Родионова, за победу в котором боролись 250 участников из 25-ти команд.

Турнир проходил в два этапа. В эстафетах соревновались самые маленькие участники (2010-2012 годов рождения). Как отметил главный судья соревнований, судья олимпийской категории, заслуженный работник физической культуры Александр Перевозников, юные спортсмены показали себя с самой лучшей стороны.

Второй этап турнира проходил в формате командных соревнований по дзюдо по системе «стенка на стенку» среди юношей 2006-2008 годов рождения.

Как сообщил пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко, в эстафете победили воспитанники клуба дзюдо «Лион». Второе места заняла сборная клуба «Каскад». Третьи места завоевали сборные клуба дзюдо завода «Электромашина» и дворца пионеров и школьников имени Крупской. В командных поединках победу одержала дружина из КСШОР «Юность-Метар». Вторым стал клуб «Эдельвейс» из Озерска. Бронзовые медали получили команды детско-юношеской спортивной школы Усть-Катава и ДЮЦ Ленинского района клуба «Лион».

Юные дзюдоисты получили заслуженные награды из рук мамы Героя России Любови Федоровны Родионовой, которая поблагодарила участников, гостей и организаторов турнира за то, что ее сына помнят и чтят его память, и пожелала всем здоровья и спортивных успехов.

СПРАВКА

Евгений Родионов (9.11.1965 - 5.01.1996). Уроженец Челябинска. Русский. Образование высшее.

До поступления в военное училище проживал с родителями в Челябинске. После окончания в 1983 году средней школы №68 поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое закончил в 1987 году.

С 1987 по 1989 год служил в Афганистане. С 1989 по 1995 год проходил военную службу в воинских частях, расположенных в городах Каунасе, Майкопе, Новороссийске.

Награжден медалью «За отличие в воинской службе» II степени.

С октября 1995 года находился в Чечне, где являлся начальником разведки 108-го Гвардейского парашютно-десантного полка (в/ч 42091) и принимал участие в ликвидации вооруженных бандформирований.

В октябре 1995 года проявил героизм во время боя вблизи населенного пункта Шатой (Чеченская республика). Благодаря подвигу группы десантников Шатой был взят малой кровью и почти без разрушений. Гвардии майор Евгений Николаевич Родионов в числе других военных был представлен к высшей воинской награде - званию Героя России. Однако награду офицер получить не успел: 5 января 1996 года Евгений Родионов погиб во время выполнения его разведгруппой боевого задания.

13 января 1996 года майор был похоронен на челябинском кладбище Сухомесово.

Фото предоставлены клубами «Лион», «Тайфун», КСШОР «Юность-Метар».