06.12.2021
В Челябинской области привели к нормативу более 70 км федеральных автодорог
06.12.2021
В Челябинскую область начали прибывать первые участники Кубка мира по сноуборду
06.12.2021
ВТБ защитит россиян от «кредитных мошенников»
06.12.2021
Преподаватели южноуральских вузов стали выпускниками цифровой школы Сбербанка
06.12.2021
Депутаты Госдумы предложили повысить выплаты по больничным работающим студентам
06.12.2021
«Я будущий ракетостроитель»: в Миассе названы победители творческого конкурса ГРЦ Макеева
В Челябинскую область начали прибывать первые участники Кубка мира по сноуборду
06.02.2021
Несмотря на непогоду, в Челябинской области стартовал этап Кубка мира по сноуборду
07.02.2017
В «Солнечной долине» можно приобрести билеты на Кубок мира со скидкой
16.03.2016
В «Солнечную долину» съехались сильнейшие юные сноубордисты России
22.02.2016
Рейс-директор Кубка мира FIS по сноуборду: Турнир в Миассе был проведен на фантастическом уровне
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021