В Челябинскую область начали прибывать первые участники Кубка мира по сноуборду

В Челябинской области, на склоне горнолыжного курорта «Банное», в предстоящие выходные, 11 и 12 декабря, лучшие сноубордисты мира сразятся за медали этапа Кубка мира по сноуборду в двух дисциплинах: параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте. Первые участники соревнований уже начали прибывать на Южный Урал.

Как сообщает пресс-служба минспорта региона, этап Кубка мира на «Банном» в этом году станет самым представительным в году. В нем примут участие около 140 спортсменов из 22 стран мира. Для спортсменов эти старты будут иметь особенное значение – в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в феврале 2022 года в Пекине, сноубордистам необходимо доказывать свое превосходство, чтобы выступить на главном турнире четырехлетия в Китае.

Одними из первых на «Банное», где на правах хозяев уже тренируется российская сборная, прибыли спортсмены из Канады и Ирландии.

На «домашнем» этапе Кубка мира по сноуборду выступят трое южноуральцев: Степан Наумов из Миасса, Ярослав Степанко и Мария Волгина из Златоуста. Также в соревнованиях примет участие Полина Смоленцова из Магнитогорска, которая представляет Московскую область.

Первые официальные тренировки сноубордисты проведут на «Банном» девятого и десятого декабря. В субботу и воскресенье, 11 и 12 декабря, пройдут квалификационные заезды и финалы. Для зрителей будут организованы интерактивные фотозоны и развлекательная площадка с диджеем и анимационной группой, оборудованы домики с сувенирной продукцией.

«Приятно, что этап Кубка мира по сноуборду стал традиционным мероприятием и проходит на ГЛЦ «Банное» уже в третий раз. Благодаря усилиям оргкомитета этапы Кубка всегда проходят очень зрелищно. Мы видим большой интерес со стороны иностранных спортсменов и гостей. Убежден, что в этот олимпийский сезон интерес к стартам только возрастет. Сделаем всё, чтобы дать яркий старт этапам Кубка мира по сноуборду», – отметил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на сайте курорта «Банное», в кассах ГЛЦ «Банное» и кассах продажи путевок в Магнитогорске. Стоимость зависит от категории билета и сектора. Цена варьируется от 300 до 1500 рублей. Детский тариф - от 150 рублей.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора. Посетить соревнования смогут зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние шесть месяцев COVID-19 и паспортом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.