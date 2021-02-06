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Несмотря на непогоду, в Челябинской области стартовал этап Кубка мира по сноуборду

В Челябинской области на горнолыжном курорте «Банное» стартовал в этап Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом гигант.

Сегодня, шестого февраля, состоялась торжественная церемония открытия этапа Кубка мира по сноуборду. В мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Алексей Текслер отметил высокий уровень представительства спортсменов на соревнованиях – в Магнитогорск на Кубок мира приехали 100 спортсменов из 17 стран. «Это призёры и победители чемпионатов мира и Олимпийских игр, различных международных соревнований. Желаем им продемонстрировать мастерство, проявить свой характер, добиться побед», - подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил всех, кто помогает провести этап Кубка мира в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск». Это международная федерация сноуборда и фристайла, Российская федерация сноуборда, правительство Республики Башкортостан, ММК, ГЛЦ, волонтёры и болельщики».

Ирек Сагитов рассказал, зимние виды спорта стремительно набирают популярность в Республике Башкортостан, где для этого есть все условия – удивительная природа, крутые склоны, развитая инфраструктура. «Проведение таких соревнований является свидетельством нашего успешного многостороннего сотрудничества, - обратился к зрителям премьер Башкортостана от имени президента Республики Радия Хабирова. - Уверен, что Кубок мира послужит повышению престижа российского спорта, туристической привлекательности нашей Республики, укреплению среди молодежи ценностям активного и здорового образа жизни».

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров напомнил, что на предыдущем этапе Кубка мира на «Банном» в декабре 2019 года российская команда не сумела завоевать медали, и выразил надежду, что в этот раз наши спортсмены порадуют болельщиков высокими результатами.

В торжественной обстановке губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил соревнования открытыми, после чего почетные гости отправились на трибуны, чтобы поболеть за российских спортсменов в финальных соревнованиях параллельного слалома-гиганта.

Как отмечают в минспорта области, утром в связи с плохой видимостью и неблагоприятными погодными условиями старт квалификации этапа Кубка мира по сноуборду был перенесен. Но все же чуть позднее состоялись квалификационные заезды среди мужчина и женщин и затем участники разыграли первые два комплекта наград.

В параллельном слаломе-гиганте в состязаниях среди мужчин победу одержал российский спортсмен Дмитрий Логинов. У женщин доминировали спортсменки из Германии.

В воскресенье, седьмого февраля, спортсмены разыграют звание сильнейших в параллельном слаломе. Квалификация стартует в девять часов, финалы – в 13 часов.

Фото: пресс-служба губернатора и минспорта региона