В Ханты-Мансийске стартовали альтернативные паралимпийские игры, на которых выступят южноуральцы

Сегодня, 18 марта, в Ханты-Мансийске (Ханты-мансийский автономный округ - Югра ) состоится торжественная церемония открытия альтернативных зимних Паралимпийских игр-2022 «Мы вместе. Спорт».

В соревнованиях в Ханты-Мансийске выступят российские спортсмены, отстраненные от участия в Паралимпиаде в Пекине. Челябинская область будет представлена екрлингистками Дарьей Щукиной и Ольгой Беляк.

Как сообщает «Юграмегаспорт», первый рекорд соревнований уже установлен – это рекордное время подготовки к ним.

«Мы проехали все объекты, где будут проходить «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Все они отвечают самым жестким международным требованиям и это не только мое мнение, об этом говорят все задействованные люди: технические делегаты, судьи и приглашенные эксперты. Мы посетили биатлонный центр, все организованно на высшем уровне. Там, где были какие-то сложные моменты, нам помогли представители других регионов – специалисты из Чайковского на лыжных гонках и на сноуборде — представители Сахалина. Все необходимое оборудование уже установлено, условия для судей и для прессы созданы достойные. Трасса не уступает той, что в Пекине и на Паралимпийских играх в Сочи. Горнолыжники ею очень довольны. Лед для керлинга почти готов, остались последние штрихи, идет заливка. Организаторы максимально справились с задачей. В рамках соревнований мы будем проводить на объектах мастер-классы для жителей Ханты-Мансийска по керлингу и хоккею-следж. Соревнования ожидаются интересные, спортсмены очень ждали, и приехал заряженные, они настроены показать наилучшие результаты. Приглашаем горожан на трибуны поддержать спортсменов», —отметил и.о. президента Паралимпийского комитета Павел Рожков.

Российские спортсмены будут выступать с государственным гимном и флагом.

Напомним, третьего марта по итогам специально созванного заседания правления международного паралимпийского комитета (МПК) было принято решение отказать спортсменам из России и Белорусии в заявке на участие в зимних Паралимпийских Играх.