На Южном Урале отстранения российских спортсменов от участия в Паралимпийских Играх назвали цирком и издевательством

Директор регионального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта Челябинской области Андрей Косачев назвал издевательством над спортсменами отстранение сборной России, в числе которой есть южноуральцы, от участия в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.

Сегодня, третьего марта, по итогам специально созванного заседания правление международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам из России и Белорусии в заявке на участие в зимних Паралимпийских Играх. Это означает, что спортсмены-паралимпийцы из этих стран больше не будут допущены к участию в Играх, которые откроются четвертого марта 2022 года.

«Мы в МПК твердо убеждены, что спорт и политика не должны смешиваться. Однако не по своей вине война пришла к этим Играм, и за кулисами многие правительства имеют влияние на наше заветное событие. Принимая вчера наше решение, мы думали о здоровье и выживании Паралимпийского движения в долгосрочной перспективе. Мы очень гордимся принципами и ценностями, которые сделали Движение тем, чем оно является сегодня. Обеспечение безопасности и защиты спортсменов имеет для нас первостепенное значение, и ситуация в олимпийских деревнях обостряется и в настоящее время стала несостоятельной. Прежде всего, мы обязаны в рамках Паралимпийской миссии, закрепленной в конституции, гарантировать и контролировать организацию успешных Паралимпийских игр, обеспечивать, чтобы в спорте, практикуемом в рамках Паралимпийского движения, преобладал дух честной игры, насилия запрещено, риск для здоровья спортсменов контролируется и соблюдаются основные этические принципы. Для спортсменов-паралимпийцев из пострадавших стран: мы очень сожалеем, что на вас повлияли решения, принятые вашими правительствами на прошлой неделе в связи с нарушением олимпийского перемирия. Вы жертвы действий ваших правительств», - сказал президент МПК Эндрю Парсонс.

Представлять Челябинскую область в составе спортивной сборной команды России на XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине должны были две южноуральские спортсменки. Это Дарья Щукина и Ольга Беляк. Они выступают в керлинге на колясках. Дарья Щукина была заявлена знаменосцем паралимпийской команды на церемонии открытия.

«Это решение – это издевательство над спортсменами. Начинают смешивать спорт и политику. Олимпийская хартия подразумевает, что спорт вне политики. Девчонки еще 28 февраля должны были вылететь в Пекин из Новосибирска. Но их там промурыжили. Они вылетели только вчера. Сегодня должна была состоятся у них тренировка. Пока нет связи с ними. Я представляю, как им тяжело сейчас. Сначала нам сказали, что мы будем выступать, но в медальном зачете участвовать не будем, а сейчас вообще вот так поступили», - сказал директор регионального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта Челябинской области Андрей Косачев.

Пятого марта сборная России по керлингу должна была играть с Эстонией. Спортсмены этой страны сказали, что не выйдут на лед на игру с нашей командой. Сборная Латвии также отказалась играть против российской команды на Паралимпиаде. Остальные команды такую же позицию начали занимать. При этом многие тренеры заявили, что были удивлены тем, что изначально были уверены, что международный паралимпийский комитет не допустит к участию в этих Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Tass.