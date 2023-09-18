18.09.2023
Около 45 тысяч юных челябинцев отдохнули этим летом в детских лагерях
18.09.2023
Новый сезон литературных чтений в Челябинске Кирилл Шишов откроет разговором о Короленко
18.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)
18.09.2023
Южноуральский депутат Евгений Илле в составе делегации «Опоры России» работает в Китае
18.09.2023
Желающих ликвидировать аварийно-опасные участки челябинских дорог не нашлось
18.09.2023
В Южноуральске торговали свининой с антибиотиком из Еманжелинска
В Курчатовском районе прошли соревнования для молодежи по киокусинкай каратэ
12.09.2023
Дождь - не помеха! На лыжной базе в Курчатовском районе состоялся мега-спортивный праздник ко Дню города
23.08.2023
Печет блины и вяжет: долгожительница Курчатовского района отметила вековой юбилей
21.08.2023
Общественные территории Курчатовского района обработают от клещей
15.08.2023
Сергей Антипов: Красивый и современный район мы создаем вместе с жителями
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023