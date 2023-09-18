В Курчатовском районе прошли соревнования для молодежи по киокусинкай каратэ

Кубок по киокусинкай каратэ на призы главы Курчатовского района состоялся в субботу, 18 сентября, в Образовательном центре №5 Челябинска. В соревнованиях участвовали более ста девушек и юношей из разных районов города и области.

«Курчатовский район – один из самых спортивных в нашем городе. Мы проводим большое количество мероприятий, связанных со здоровым образом жизни. Знаю, что такой новый вид спорта, как киокусинкай каратэ, пользуется популярностью у ребят Курчатовского района. Как глава я поддержал идею городской федерации киокусинкай каратэ провести такие замечательные соревнования», – рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Соревнования сделали открытыми для ребят со всех районов города Челябинска, чтобы они могли обменяться опытом. Организаторы уверены – это даст толчок к развитию. Для тех, кто не знает, киокусинкай каратэ – стиль, основанный одним из самых знаменитых представителей боевых искусств Масутацу Оямой в середине прошлого века. Киокусинкай считается одной из самых трудных и жестких разновидностей данного вида спорта. Это не только про физическую силу и технику, но и про умение контролировать свои эмоции, развивать волю и дисциплину.

На открытии соревнований главный судья, председатель Городской федерации киокусинкай каратэ Олег Сулимин обратился к ребятам: «Горд, что вы, как взрослые спортсмены, начинаете участвовать в соревнованиях с самого начала сезона – в сентябре. Обычно это происходило в октябре-ноябре. Теперь вам как начинающим каратистам нужно привыкнуть заходить в сезон, как старшие коллеги. Хочу пожелать вам серьезно относиться к предсезонной подготовке, ведь если вы не тренируетесь летом, то сезон пал».

На соревнованиях юные спортсмены продемонстрировали великолепное мастерство и преданность этому искусству.

Были проведены поединки, где участники соперничали за звание победителя в различных категориях. Сильнейшие из ребят получили кубки, медали и подарки от главы Курчатовского района.

В перерывах между боями перед юными спортсменами выступали «Jumpdance».

Кроме того, ребята активно участвовали в викторинах и конкурсах.