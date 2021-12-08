Ватерполистки «Уралочки» выиграли два тура чемпионата России и едут в Венгрию

Ватерполистки «Уралочки» (Златоуст, Челябинская область) выиграли два тура чемпионата России среди женщин, завершившегося в подмосковной Рузе.

Как и ожидалось, для первой команды из Златоуста «Динамо-Уралочка ЗМЗ» особых сложностей не возникло ни в одной из трех сыгранных встреч. Более того, все они завершились разгромами соперниц, в том числе и в заключительном матче «Уралочка» выиграла у «Штурма-2002» со счетом: 15-10. Как результат – сто процентов очков по итогам двух туров и отличная разница забитых и пропущенных мячей.

Что касается игры второй команды Златоуста, с этого сезона полноценной участницы чемпионата, итог ее выступления во втором туре - вполне достойный. Ничья (12-12) с сильным «Буревестником» Нижнего Новгорода, победа (13-12) над хозяйками бассейна – «Штурмом -2002» и лишь одно поражение. От призера прошлогоднего чемпионата, московского СКИФа, - 9-14. Характер, мастерство и перспективы развития налицо.

Сразу после завершения тура наша главная команда отправляется в Венгрию, где ей предстоит очень тяжелая борьба за выход в плей-офф женской ватерпольной Евролиги.